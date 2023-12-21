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20:23, 21 декабря 2023Путешествия

Еще одна российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания «Азимут» запустила распродажу билетов от 888 рублей

Фото: Mpumelelo Macu / Unsplash

Еще одна российская авиакомпания «Азимут» запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Компания проинформировала о начале акции «Зимние крылья», в рамках которой в продажу поступили авиабилеты по десяткам внутренних и международных направлений от 888 рублей.

Отмечается, что билеты можно приобрести с 21 декабря 2023 года по 15 января 2024 года. Улететь по выбранным направлениям пассажиры смогут с 11 января по 20 февраля 2024 года.

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Так, в частности, от 888 рублей можно отправиться из Москвы в Псков и Саранск, а также из Минеральных Вод в Саратов, Махачкалу и Иваново. Более того, россиянам доступны полеты в Самарканд из Сочи и Минвод от 2,7 тысячи, из Сочи в Тбилиси от 3,2 тысячи рублей и Минвод в Анталью от 3,9 тысячи рублей.

Ранее крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил масштабную распродажу билетов. Акция будет действовать с 21 по 24 декабря 2023 года.

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      Фариза Бацазова
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