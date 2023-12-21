Крупнейшая российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил масштабную распродажу билетов. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

Отмечается, что акция будет действовать с 21 по 24 декабря 2023 года. Улететь по выбранным направлениям пассажиры смогут с 22 по 25 декабря. Скидки будут достигать 50 процентов.

Так, в частности, в рамках акции полет из Москвы в Санкт-Петербург будет стоить примерно 2000 рублей, из столицы в Нижний Новгород — 2,3 тысячи рублей, в Казань — 2,7 тысячи рублей, в Челябинск — 5,2 тысячи рублей.

Ранее в декабре сообщалось, что открытие международного аэропорта Краснодара захотели отложить. Снятие режима ограничения полетов в авиагавани могут перенести еще на несколько недель. Собеседники издания в силовых структурах сообщили, что в настоящее время открытие аэропорта не соответствует требованиям безопасности с учетом проведения специальной военной операции.

