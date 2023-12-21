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16:22, 21 декабря 2023Путешествия

Крупнейшая российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил масштабную распродажу билетов. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

Отмечается, что акция будет действовать с 21 по 24 декабря 2023 года. Улететь по выбранным направлениям пассажиры смогут с 22 по 25 декабря. Скидки будут достигать 50 процентов.

Так, в частности, в рамках акции полет из Москвы в Санкт-Петербург будет стоить примерно 2000 рублей, из столицы в Нижний Новгород — 2,3 тысячи рублей, в Казань — 2,7 тысячи рублей, в Челябинск — 5,2 тысячи рублей.

Ранее в декабре сообщалось, что открытие международного аэропорта Краснодара захотели отложить. Снятие режима ограничения полетов в авиагавани могут перенести еще на несколько недель. Собеседники издания в силовых структурах сообщили, что в настоящее время открытие аэропорта не соответствует требованиям безопасности с учетом проведения специальной военной операции.

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