Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 21 декабря 2023Бывший СССР

Герасимов назвал число переданных Украине ракет Storm Shadow и Scalp

Герасимов: Запад передал Украине свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp

Фото: Lewis Joly / AP

Британия и Франция передали Украине свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе. Текст брифинга опубликован в Telegram-канале Минобороны.

В ходе мероприятия по итогам деятельности Минобороны в 2023 году Герасимов прокомментировал поставки Западом ракет Украине. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют их для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе.

«В октябре текущего года для поддержания агонии киевского режима Вашингтоном на Украину были поставлены оперативно-тактические ракеты ATACMS», — добавил Герасимов.

Ранее Герасимов поставил задачу наносить упреждающие удары по местам хранения ракет ВСУ. Целью стали украинские ракеты С-200.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России пообещали ответ Западу на изъятие активов. Что планируют власти?

      ХАМАС заявило об отказе вести переговоры с Израилем до полного прекращения огня

      Миру предрекли новые проблемы из-за обстрелов в Красном море

      В России назвали ответ на возможную конфискацию активов страны Западом

      ЕК перечислила последний транш Украине за 2023 год

      В РПЦ отреагировали на голую вечеринку Ивлеевой

      Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ на российский регион

      Минобороны Украины подтвердило проживание семьи министра в США

      Матвиенко призвала изменить законодательство о возвращении соотечественников

      В ВС России сообщили о попытках Украины совершить акты ядерного терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости