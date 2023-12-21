Герасимов назвал число переданных Украине ракет Storm Shadow и Scalp

Герасимов: Запад передал Украине свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp

Британия и Франция передали Украине свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе. Текст брифинга опубликован в Telegram-канале Минобороны.

В ходе мероприятия по итогам деятельности Минобороны в 2023 году Герасимов прокомментировал поставки Западом ракет Украине. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют их для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе.

«В октябре текущего года для поддержания агонии киевского режима Вашингтоном на Украину были поставлены оперативно-тактические ракеты ATACMS», — добавил Герасимов.

Ранее Герасимов поставил задачу наносить упреждающие удары по местам хранения ракет ВСУ. Целью стали украинские ракеты С-200.