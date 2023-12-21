Китай выступил против внесения Украиной компании CRCC в список спонсоров войны
Китай решительно против внесения Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) Украины китайской компании China Railway Construction Corporation (CRCC) в список «международных спонсоров войны». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.
«Китай в украинском вопросе всегда стоял на стороне мира. Мы решительно выступаем против внесения китайского предприятия в указанный список соответствующим ведомством Украины», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что китайская сторона требует, чтобы Киев немедленно исправил ошибки и устранил негативное влияние этого решения.
Ранее НАПК Украины внесло китайскую железнодорожную строительную корпорацию CRCC в список «международных спонсоров войны». Ведомство назвало основанием для такого обвинения работу компании по строительству автомагистралей и мостов в России.