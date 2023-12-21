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12:52, 21 декабря 2023Мир

Китай выступил против внесения Украиной компании CRCC в список спонсоров войны

МИД КНР выступил против внесения Украиной в список спонсоров войны компании CRCC

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китай решительно против внесения Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) Украины китайской компании China Railway Construction Corporation (CRCC) в список «международных спонсоров войны». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

«Китай в украинском вопросе всегда стоял на стороне мира. Мы решительно выступаем против внесения китайского предприятия в указанный список соответствующим ведомством Украины», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что китайская сторона требует, чтобы Киев немедленно исправил ошибки и устранил негативное влияние этого решения.

Ранее НАПК Украины внесло китайскую железнодорожную строительную корпорацию CRCC в список «международных спонсоров войны». Ведомство назвало основанием для такого обвинения работу компании по строительству автомагистралей и мостов в России.

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      Семен Александров
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