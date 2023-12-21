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15:05, 21 декабря 2023Мир

Лавров прокомментировал планы Германии по изъятию российских активов

Лавров назвал руководство Германии «вороватым народом»

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Руководство Германии — это «вороватый народ». Так министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал запрос Генпрокуратуры ФРГ в суд об изъятии российских активов, сообщает ТАСС.

«Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле», — объяснил министр.

Ранее стало известно о планах Генеральной прокуратуры Германии конфисковать часть замороженных российских активов для пополнения за счет этих средств государственного бюджета. Отмечается, что под изъятие могут попасть средства НРД, депозитария Мосбиржи, а общая сумма замороженных активов составляет более 720 миллионов евро.

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      Дарья Балацкая
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