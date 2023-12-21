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12:25, 21 декабря 2023Моя страна

Лисица в российском регионе попозировала на камеру

Нацпарк «Земля леопарда» опубликовал видео с позирующей лисицей

Кадр: видео Telegram-канал «Земля леопарда»

Национальный парк «Земля леопарда» опубликовал кадры с лисицей. Видео появилось в Telegram-канале дирекции заповедников.

«Такая коллаборация — это прекрасное подтверждение любознательности, а, значит, и высокого интеллекта этих животных», — рассказали в заповеднике, комментируя кадры с фотоловушки. Сотрудники нацпарк рассказали, что иногда, встретив на своем пути фотоловушку, лисицы начинают позировать, делая забавные селфи.

На видео заметно, как лиса решила изучить камеру, приблизилась и понюхала ее. «Обоняние у этих животных развито лучше, чем зрение. Похоже, что лисицу привлек запах скрытой камеры», — говорится в сообщении.

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      Варвара Кошечкина
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