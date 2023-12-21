Мать ночевавшего в канализации мальчика осудили

В Бурятии осудили мать ночевавшего в канализации ребенка

В Улан-Удэ осудили мать ребенка, который провел ночь в канализации. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики Бурятия.

Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и в жестоком обращении. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ. По данным надзорного ведомства, жительница Улан-Удэ злоупотребляла алкоголем.

Ранее стало известно, что мальчик упал в канализационный люк и будучи не в состоянии выбраться пробыл там всю ночь. Мать ребенка не заметила, что сын не вернулся, — только утром его крики из люка услышали прохожие, которые сообщили о случившемся спасателям. Сообщалось также, что в прошлом году сын россиянки гулял в тридцатиградусный мороз в тонкой куртке. Известно, что до этого ее привлекали к административной ответственности.