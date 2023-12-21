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07:57, 21 декабря 2023Экономика

В России предложили сделать сигареты дороже

В России предложили повысить акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России предложили ввести дополнительный акциз на табачные изделия. Сделать сигареты дороже попросил Всероссийский союз пациентов (ВСП). Об этом говорится в письме организации главе Минздрава Михаилу Мурашко сообщает «Коммерсант».

Повысить акцизы предложили ради борьбы с распространением хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). По словам главного внештатного специалиста пульмонолога Минздрава России, завкафедрой пульмонологии ПМГМУ имени Сеченова Сергея Авдеева, этой болезнью в России страдает 10-12 миллионов человек (7-8 процентов взрослого населения). Болезнь стала одной из самых распространенных причин смертности и инвалидности в мире и России, поэтому ее попросили внести в перечень социально значимых заболеваний.

ВСП предложил использовать «определенный процент» поступлений от акцизов на сигареты и другие табачные изделия на лечение больных, например, на бесплатное лекарственное обеспечение. В «среднесрочной перспективе» дополнительный акциз предлагают также установить на жидкости для вейпов — когда подтвердится их влияние на распространение легочных заболеваний.

Источники на рынке табака отметили, что в России уже самые высокие ставки акцизов в ЕАЭС — поступления от них превышают 750 миллиардов рублей в год, и эти средства уже можно использовать на решение вопросов здравоохранения. В 2024 году акцизы на табак уже повысят на 8, а на вейпы — на 110 процентов, что ударит по потребителям и может подтолкнуть их к переходу на контрафактную продукцию.

С 1 января по 31 декабря 2024-го минимальная цена пачки сигарет в России составит 129 рублей. Большинство россиян в случае повышения стоимости сигарет готовы покупать нелегальную продукцию. Причем если рост составит 20 процентов, то контрафакт выберут 64 процента, а если 30 процентов — то 66 процентов, остальные согласились бы платить больше.

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      Вячеслав Агапов
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