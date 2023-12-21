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09:30, 21 декабря 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении скрытых позиций ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении скрытых позиций ВСУ под Донецком

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнслужащие уничтожили скрытые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Российские артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком в ходе несения боевого дежурства», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что воздушная разведка позволила определить места расположения противника. В результате ВСУ потеряли несколько единиц легкой бронетехники, также артиллерийский удар был нанесен по скоплению живой силы украинских войск.

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      Анастасия Шейкина
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