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19:15, 21 декабря 2023Среда обитания

Названы самые дешевые квартиры в Москве

Риелтор Луценко: в Москве продаются десятки апартаментов дешевле 3 млн рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве продается несколько десятков апартаментов дешевле трех миллионов рублей. Самые выгодные варианты на рынке недвижимости в столице риелторы назвали в разговоре с РИА Новости.

Доля таких лотов на рынке жилья из года в год не меняется, рассказал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. Несмотря на технические и юридические недостатки, такую жилплощадь можно выгодно сдавать в аренду — в основном мигрантам.

В качестве примера эксперт привел апартаменты площадью 12 квадратных метров и стоимостью 1,56 миллиона рублей. Дом находится в 15 минутах ходьбы от метро «Текстильщики». Лот располагается на цокольном этаже 16-этажного дома, в апартаментах нет ремонта и окон. Аналогичный вариант — за 1,9 миллиона рублей в пяти минутах от метро «Стахановская».

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По цене 3,1 миллиона рублей на продажу выставлены апартаменты площадью чуть более 12 «квадратов» с чистовой отделкой. Жилье расположено вблизи лесопарка «Кусково» и станции метро «Рязанский проспект». Студия размером 12,3 «квадрата» в районе Очаково-Матвеевское оценивается в 3,8 миллиона рублей. Правда, сдадут объект только во втором квартале 2024 года. Как уточняют в «НДВ Супермаркет Недвижимости», в доме проводят капремонт. Студия площадью 11,6 квадратного метра за 3,9 миллиона рублей продается в районе станции метро «Медведково». В ней нет мебели, зато проведен капремонт и обновлены трубы.

За 4,5 миллиона рублей предлагается приобрести студию в 14,2 квадратного метра в Зеленограде. Это квартира с отделкой, натяжными потолками и терморегуляторами на батареях. Однако дом представляет собой реконструкцию малосемейного общежития 1973 года постройки. За 4,9 миллиона рублей можно купить студию в 15,3 квадратного метра в пяти минутах от станции метро «Кузьминки».

Меньше, чем за шесть миллионов рублей, можно приобрести квартиры площадью около 20 квадратных метров с чистовой отделкой. Один лот располагается в Южном Бутово, а другой — в Тимирязевском районе.

В декабре риелторы сообщили, что число квартир в столичных новостройках стоимостью до пяти миллионов рублей резко сократилось. По их словам, недвижимость подорожала на фоне общего роста цен и завершения строительства ряда объектов. Ввод новых комплексов компенсировать активное вымывание предложения не сумел.

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      Виктория Клабукова
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