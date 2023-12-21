Мужчина захотел денег на ремонт и уговорил дочь продать свой дом

Житель Кубани обманом уговорил дочь продать дом за маткапитал

Житель Каневской станицы Краснодарского края Леонид Пироженко уговорил дочь продать ее дом, чтобы выручить деньги на ремонт своей кровли. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Мужчина предложил ей оформить договор дарения дома на отца. Затем посоветовал продать его обратно за материнский капитал, а разницу отдать Пироженко. Он также убедил ее в законности процедуры.

Сделка была оформлена. Отмечается, что мужчина успел починить кровлю своего дома. В результате он оказался в суде, где получил год условного срока.

Ранее сообщалось о жителе Самары, который решил прорубить себе отдельное крыльцо в квартире и поставил дом на грань обрушения.

