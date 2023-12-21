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14:14, 21 декабря 2023Среда обитания

Мужчина захотел денег на ремонт и уговорил дочь продать свой дом

Житель Кубани обманом уговорил дочь продать дом за маткапитал

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Каневской станицы Краснодарского края Леонид Пироженко уговорил дочь продать ее дом, чтобы выручить деньги на ремонт своей кровли. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Мужчина предложил ей оформить договор дарения дома на отца. Затем посоветовал продать его обратно за материнский капитал, а разницу отдать Пироженко. Он также убедил ее в законности процедуры.

Сделка была оформлена. Отмечается, что мужчина успел починить кровлю своего дома. В результате он оказался в суде, где получил год условного срока.

Ранее сообщалось о жителе Самары, который решил прорубить себе отдельное крыльцо в квартире и поставил дом на грань обрушения.

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      Мария Черкасова
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