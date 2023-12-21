Опрос показал нежелание немцев защищать Германию

Stern: лишь 17% немцев готовы защищать Германию

Лишь 17 процентов немцев готовы защищать Германию, в то время как 61 процент опрошенных заявили о «вероятной неготовности» сражаться за свою страну. Об этом сообщает издание Stern со ссылкой на опрос, опубликованной социологической службой Forsa.

«Доля тех, кто ни при каких обстоятельствах не был бы готов защищаться с оружием, составляет 40 процентов, что почти в два раза выше, чем в том же опросе в мае 2022 года», — отмечает издание.

Опрос также показал раскол мнений по партийной принадлежности. В частности, о готовности воевать с оружием за Германию заявили порядка 28 процентов сторонников партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Самые низкие показатели наблюдаются среди сторонников партии «Зеленые» (порядка 9 процентов).

Ранее Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус призвал готовиться к возможной войне в Европе. Он также предупредил, что украинский и ближневосточный конфликты не могут не оставить следа на немецком обществе.