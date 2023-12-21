Парень обнаружил внезапную эротическую находку у своей девушки и обеспокоился

Парень рассказал на Reddit, что случайно обнаружил в комоде своей девушки запас нижнего белья и эротических костюмов, о которых он не подозревал. В комментариях пользователи попытались объяснить внезапную находку, обеспокоившую автора публикации.

По словам молодого человека, они встречаются с девушкой уже три года и живут вместе полтора года. «Мы вместе снимаем дом с тремя спальнями. Одну из спален мы делим, а остальные две используем в качестве "офисов" для работы», — отметил он.

Автор поста пояснил, что у них с партнершей хорошие отношения, однако его не устраивает их романтическая и интимная жизнь и то, что они стали меньше заниматься сексом после того, как начали жить вместе. «Я спрашивал, не могла бы она надевать для меня какое-нибудь нижнее белье, однако она отвергла эту идею», — добавил он и отметил, что возлюбленная прилагает куда меньше, чем он, усилий к организации романтических вечеров.

Рассказчик заверил, что старается поддерживать романтические чувства в их отношениях. Кроме того, он заявил, что следит за своей внешностью, в том числе фигурой. «Не верю, что это связано с недостатком усилий с моей стороны», — высказался он о том факте, что девушка стала прохладнее к нему относиться.

Недавно, когда его девушки не было дома, парень попытался найти ручку и заглянул в ее комнату. Там он увидел, как из комода выглядывало что-то розовое, и из любопытства решил открыть ящик. «Он был полон нижнего белья и костюмов для ролевых игр, включая костюм школьницы, который она как-то называла отвратительным. На некоторых вещах все еще есть ценники. Учитывая тот факт, что я помогал ей упаковывать и распаковывать вещи для переезда, включая одежду, она либо купила это после переезда сюда, либо же хранила это где-то еще», — поделился рассказчик.

Автор публикации признался, что находка повергла его в замешательство и вызвала множество подозрений. «Моей первой мыслью было, что она работает на OnlyFans», «Это чертовски подозрительно», «Либо она изменяет тебе, либо у нее есть страница на OnlyFans», — высказались о ситуации комментаторы. Однако многие пользовательницы Reddit заявили, что девушка рассказчика могла хранить у себя старое белье, которое ей больше не по размеру. Другие предположили, что она могла приобрести эти вещи, чтобы разнообразить сексуальную жизнь с автором поста, однако не успела надеть их.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как получила в соцсети неожиданное сообщение от незнакомки и узнала о бойфренде неприятную правду. Она также заявила, что отомстила партнеру.