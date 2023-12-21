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07:15, 21 декабря 2023Ценности

Популярные телеведущие опубликовали видео в купальниках

Фото: @hayleysparkestv

Популярные ведущие Лора Хэмилтон и Хейли Спаркс показали видео в откровенных образах. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) второй телезвезды.

На размещенных кадрах знаменитости предстали в купальниках. Так, 40-летняя Спаркс продемонстрировала подтянутую фигуру в монокини ярко-синего цвета, а ее 41-летняя коллега — с глубоким декольте и абстрактным принтом.

Поклонники оценили внешний вид кумиров в комментариях под постом. «Вы обе выглядите абсолютно потрясающими», «Какие великолепные женщины», «Вы как всегда шикарны», «Невероятные фигуры», «Красотки», — высказывались они.

В ноябре британская актриса и ведущая Аманда Холден вышла в свет в оголяющем тело наряде и привлекла внимание фотографов. Тогда 52-летняя знаменитость посетила благотворительный гала-концерт Make Some Noise, который был организован радиокомпанией Global Radio.

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      Мария Винар
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