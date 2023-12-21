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09:54, 21 декабря 2023Россия

Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток

Кремль: Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток. Об этом сообщили в Кремле, передает РИА Новости.

Помимо этого, глава государства распорядился наладить работу по предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток.

Также президент дал Минобороны указание провести весенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и реестра повесток.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что призывать в армию по новым правилам начнут в 2024 году. Процесс цифровизации относительно создания реестра призывников и повесток, а также в части ограничительных мер для уклонистов сильно зависит от конкретного региона и идет неравномерно, добавил он.

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      Алан Босиков
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