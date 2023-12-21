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13:46, 21 декабря 2023Среда обитания

Раскрыт способ сэкономить электричество во время стирки

Покупка правильной модели стиральной машины поможет сэкономить электричество

Фото: Unsplash

Покупка правильной модели стиральной машины поможет сэкономить электричество при стирке. Действенные способы сберечь средства раскрыли эксперты портала «БелНовости».

По словам специалистов, энергоэффективность устройства должна быть не ниже А+++. Кроме того, во многих современных стиральных машинах имеется экономичный режим работы.

Избежать лишних трат электроэнергии поможет и снижение температуры нагрева воды — в большинстве случаев будет достаточно 40 градусов. При этом заполненность барабана не должна превышать 75 процентов. Эксперты также рекомендуют по возможности использовать функцию быстрой стирки. Помимо этого, можно обработать пятна на одежде перед стиркой и сократить количество порошка, чтобы не делать дополнительное полоскание.

Ранее россиянам посоветовали полностью отключать технику для экономии электроэнергии. По словам эксперта гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелины Сурковой, приборы продолжают потреблять энергию в режиме ожидания.

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      Александра Качан
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