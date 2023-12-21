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12:40, 21 декабря 2023Россия

Разъяренный российский школьник на уроке набросился на детей и разгромил класс

В Брянске 12-летний школьник разгромил класс из-за нервного срыва

В Брянске 12-летний школьник прямо на занятиях набросился на одноклассников и разгромил кабинет. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как выяснило издание, инцидент произошел в 10 утра в гимназии № 3. По словам очевидцев, восьмиклассник свистел во время урока. После замечаний учительницы и одноклассников у мальчика внезапно случился нервный срыв: он начал кричать, переворачивать парты и выгонять всех в коридор. Дети попытались успокоить разъяренного подростка, но это привело к драке.

Обстановка в кабинете после конфликта попала на видео. На записи видно разгромленный класс, в котором столы и стулья лежат друг на друге. В кадре можно заметить двух взрослых, которые работают с ребенком. По информации канала, в гимназию приехали полиция и психологи.

Ранее в Санкт-Петербурге толпа подростков разгромила автобус на остановке. На кадрах с камеры наблюдения видно, как группа школьников бьет стекла в общественном транспорте и пугает пассажиров. Кроме того, агрессивные несовершеннолетние пристают к прохожим.

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      Константин Лысяков
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