Россиян пригласили на новогодние праздники в Тамбов, Мичуринск и Муром

Холдинг WeFamilyGroup пригласил россиян на Новый год в Тамбов, Мичуринск и Муром

Ресторанно-гостиничный холдинг WeFamilyGroup предлагает россиянам варианты празднования Нового года в Тамбове, Мичуринске и Муроме. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Так, например, предлагается посетить бутик-отель «Гостиный двор» в Мичуринске. Он расположен в здании 1820 года постройки на центральной площади города. Новогодние каникулы в этом отеле можно провести в формате квест-тура, разгадывая тайну «Гостиного двора». По сценарию участники тура попадают в старинный город Козлов и находят в своем номере специальное задание — сценарий, который следует выполнять на протяжении всей поездки не только в стенах отеля, но и в городских локациях.

Еще один отель Мичуринска — Gerasimov — приглашает с 1 по 8 января проникнуться новогодней атмосферой, историей и культурой одного из старейших городов России. В 50 метрах от отеля находится Боголюбский кафедральный собор, вид на который открывается из некоторых номеров и ресторана отеля. В течение всех праздников для гостей отеля будут организованы музыкальные вечера и кинопоказы, кулинарные мастер-классы, авторские экскурсии от консьерж-службы и многое другое.

В Тамбове с 1 по 8 января семьи с детьми ждет дизайнерский парк-отель PLES. Им обещают новогоднюю сказку с экспедицией по лесу с гидом, уличными гуляньями, кулинарными и творческими мастер-классами. Ежедневно для гостей отеля будет работать кинотеатр с коллекцией новогодних фильмов для всех возрастов. Также гости смогут провести время в спа-комплексе отеля, где представлена коллекция спа-ритуалов, массажи и косметологические процедуры. Особенность отеля — семейный ресторан-сыроварня MARFA.

В Муроме отель «Муром» с 1 по 8 января подготовил для своих гостей праздничную программу, включающую кулинарные бранчи, мастер-классы, дегустации и музыкальные вечера. Отдыхающие могут заказать двухдневный авторский тур по городу и его окрестностям, побывать в настоящем замке известного купца XIX века и провести рождественскую службу в самых святых местах России.