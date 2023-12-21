Россиянам посоветовали больше зарабатывать для погашения ипотеки

Эксперт Волкова: для погашения ипотеки следует вносить дополнительные платежи

Для быстрого погашения ипотеки россиянам рекомендуется увеличить доход. Этим и другими советами с «Известиями» поделилась финансовый консультант, инвестор, главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова.

Она посоветовала думать над способами повышения заработка каждый день. «Устраивайте мозговой штурм, накидывайте варианты. Если делать это целенаправленно и регулярно, то результат не заставит себя ждать», — сказала она.

Важно делать дополнительный платеж в каждую дату платежа. При этом, внося деньги, рекомендуется выбирать сокращение срока выплат, а не снижение суммы платежа. Эксперт заявила, что один дополнительный месячный платеж может сэкономить от 10 до 30 месяцев платежей.

Необходимо использовать все возможные налоговые вычеты на покупку квартиры или уплаченные проценты. Деньги от вычетов следует вносить единовременно с уменьшением срока ипотеки, а не со снижением суммы платежа.

Также эксперт рекомендовала использовать инвестиции, чтобы полученные от них деньги тратить на погашение долга. Она посоветовала грамотно использовать кешбэк за платежи картой, а также искать, где купить те же продукты, но дешевле.

Ранее россиянам назвали способы продажи недвижимости, купленной в ипотеку. В первую очередь, нужно найти покупателя и обратиться в банк с заявлением на продажу объекта, который находится у него в залоге. Кредитная организация должна будет одобрить сделку.