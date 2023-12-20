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17:13, 20 декабря 2023Среда обитания

Россиян научили избавляться от ипотечных квартир

Эксперт Дайнеко: перед продажей ипотечной квартиры нужно обратиться в банк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

При продаже ипотечной квартиры важно помнить о двух нюансах. Избавляться от такого жилья россиян научила эксперт Научно-исследовательского института (НИФИ) Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко, передает «Газета.Ru».

Первый нюанс — это найти покупателя и обратиться в банк с заявлением на продажу объекта, который находится у него в залоге. Кредитная организация должна одобрить сделку и уточнить подробности погашения ипотеки. По словам Дайнеко, при продаже квартиры во время кредитных каникул накопленные в льготный период проценты могут не указываться в справке об остатке долга.

«Это необходимо учитывать как продавцу, так и покупателю. В большинстве случаев банк обязывает заемщика сначала погасить накопленные за период каникул проценты и только после этого выходить на сделку», — отметила эксперт. Дайнеко добавила, что второй нюанс заключается в расчетах по сделке.

Если сумма ипотечного долга оказывается меньше указанной в сделке, покупатель открывает счет и перечисляет на него деньги в полном объеме. Банк замораживает средства и выдает их продавцу после того, как выполнение условий договора будет подтверждено. Кредит погашается и залог снимается с квартиры — в таком случае регистрация снятия обременения и переход права собственности происходят одновременно.

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Однако зачастую покупатель опасается оплачивать долг до регистрации права собственности. При таком сценарии продавец получает деньги только после того, как квартира официально перейдет новому владельцу. Контроль над такими сделками осуществляет банк. Если же у покупателя нет средств на покупку в полном объеме, он фактически становится заемщиком ипотечного жилья. Прежний кредит погашается за счет нового, а покупатель получает квартиру с обременением до погашения уже своей ипотеки.

Дайнеко также предупредила, что если квартира находилась в собственности продавца менее минимального предельного срока владения, после продажи его могут обязать уплатить НДФЛ в размере 13 процентов.

Ранее россиянам рассказали, что выгодно продать квартиру без риелтора можно с помощью свежего ремонта и предварительного изучения рынка.

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      Александра Качан
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