Россиянин расправился со знакомой парой и сжег их дом

В Хабаровске рецидивист зарезал знакомого и его подругу, а затем сжег их дом

В Хабаровске суд рассмотрит дело 39-летнего местного жителя, расправившегося со знакомыми и сжегшего дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью в мае пьяный фигурант отдыхал в гостях у друга и его сожительницы на улице Тихая. Собутыльники поссорились, тогда обвиняемый стал наносить удары ножом сначала другу, а затем его возлюбленной. Они не выжили. После мужчина поджег дом и сбежал. Он нанес ущерба на полмиллиона рублей.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье о расправе и умышленном уничтожении чужого имущества. Ранее россиянина уже судили, в том числе за аналогичное преступление.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии полиция задержала 50-летнего жителя станицы Зеленчукской, который попытался сжечь дом соседа из-за ревности.