Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:57, 21 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин расправился со знакомой парой и сжег их дом

В Хабаровске рецидивист зарезал знакомого и его подругу, а затем сжег их дом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Хабаровске суд рассмотрит дело 39-летнего местного жителя, расправившегося со знакомыми и сжегшего дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью в мае пьяный фигурант отдыхал в гостях у друга и его сожительницы на улице Тихая. Собутыльники поссорились, тогда обвиняемый стал наносить удары ножом сначала другу, а затем его возлюбленной. Они не выжили. После мужчина поджег дом и сбежал. Он нанес ущерба на полмиллиона рублей.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье о расправе и умышленном уничтожении чужого имущества. Ранее россиянина уже судили, в том числе за аналогичное преступление.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии полиция задержала 50-летнего жителя станицы Зеленчукской, который попытался сжечь дом соседа из-за ревности.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Вбросы направлены на разрушение отношений» В МИД ответили на западные сообщения об угрозе Дании от российских рыбаков

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтепровод в Брянской области

      В Петербурге кадета нашли без сознания после репетиции новогоднего бала

      Минобороны заявило об уничтожении скрытых позиций ВСУ

      Граждане США заметно опечалились

      Яна Рудковская пожаловалась на нехватку сна

      Планировавший забросать военкомат россиянин сел в тюрьму

      Еще 16 штатов потребовали не допустить Трампа до праймериз

      В подмосковном пансионате пенсионер расправился с соседом по комнате из-за шума

      Известного учителя нашли под окнами многоэтажки в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости