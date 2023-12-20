Россиянин попытался сжечь дом соседа из-за ревности

В Карачаево-Черкесии мужчина поджег дом соседа из-за ревности

В Карачаево-Черкесии полиция задержала 50-летнего жителя станицы Зеленчукской, который попытался сжечь дом соседа из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Россиянин решил, что его жена находится в доме у соседа и изменяет ему. Из-за своих подозрений мужчина облил дом бензином и поджег, после чего скрылся с места происшествия. Позднее выяснилось, что в здании был только хозяин, который во время возгорания проснулся и успел выбежать на улицу, получив ожог кисти и ушиб грудной клетки.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело и отправили под стражу.

Ранее в Амурской области суд приговорил 32-летнего жителя села Березовки к 8 годам колонии строгого режима за поджог бывшей сожительницы.