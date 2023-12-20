Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:53, 20 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин попытался сжечь дом соседа из-за ревности

В Карачаево-Черкесии мужчина поджег дом соседа из-за ревности

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Карачаево-Черкесии полиция задержала 50-летнего жителя станицы Зеленчукской, который попытался сжечь дом соседа из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Россиянин решил, что его жена находится в доме у соседа и изменяет ему. Из-за своих подозрений мужчина облил дом бензином и поджег, после чего скрылся с места происшествия. Позднее выяснилось, что в здании был только хозяин, который во время возгорания проснулся и успел выбежать на улицу, получив ожог кисти и ушиб грудной клетки.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело и отправили под стражу.

Ранее в Амурской области суд приговорил 32-летнего жителя села Березовки к 8 годам колонии строгого режима за поджог бывшей сожительницы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с нацизмом. Против выступили США и Украина

      Улицу в центре Петербурга перекрыли после обрушения шестиэтажного дома

      Лишение Федосеевой-Шукшиной квартиры в Финляндии опровергли

      Детей эвакуировали из российской школы из-за странного запаха

      Работодатели назвали способы борьбы с кадровым голодом

      В Минфине не нашли денег на кладбища

      Женщина пожаловалась на непроходящий насморк и лишилась носа

      Марс оказался геологически активной планетой

      Российского адвоката впервые обвинили в разглашении налоговой тайны

      В российском городе задержали иностранца за развращение девочек в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости