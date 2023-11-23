Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:26, 23 ноября 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к восьми годам колонии за поджог бывшей сожительницы

В Амурской области суд приговорил мужчину к 8 годам за поджог экс-сожительницы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Амурской области суд приговорил 32-летнего жителя села Березовки к 8 годам 10 дням колонии строгого режима за поджог бывшей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 30, статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Он был неоднократно судим.

По версии следствия, вечером 23 мая обвиняемый вместе с бывшей сожительницей и их общим знакомым выпивали во дворе одного из домов села. Мужчина начал оказывать знаки внимания женщине, что вызвало ревность ее бывшего сожителя и последующую ссору.

Во время конфликта подсудимый взял ведро с бензином, вылил его на спину женщины, поджег и скрылся с места преступления. Женщина сама потушила огонь. С ожогами до 35 процентов поверхности тела она обратилась в местную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее суд в Красноярском крае приговорил к 10,5 года колонии особого режима 33-летнего местного жителя, который поджег дом бывшей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер раненный в Запорожье военкор «России 24». Он попал под удар беспилотника ВСУ

      В Аргентине заявили о запятнавших футбол бразильцах

      В России оценили рост цен на машины

      Полковник высказался о шансах на новогоднее перемирие между Россией и Украиной

      Зои Кравиц заметили с помолвочным кольцом за 44 миллиона рублей

      ЦАХАЛ задержал главу госпиталя «Аш-Шифа» в Газе

      Тело пристегнутой к батарее пенсионерки нашли в подмосковной квартире

      На Украине заявили о повреждении заводов в Херсоне

      Россия запретила вывоз за рубеж твердой пшеницы

      Названы возможные новые поставщики оружия Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости