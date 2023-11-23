Россиянина приговорили к восьми годам колонии за поджог бывшей сожительницы

В Амурской области суд приговорил мужчину к 8 годам за поджог экс-сожительницы

В Амурской области суд приговорил 32-летнего жителя села Березовки к 8 годам 10 дням колонии строгого режима за поджог бывшей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 30, статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Он был неоднократно судим.

По версии следствия, вечером 23 мая обвиняемый вместе с бывшей сожительницей и их общим знакомым выпивали во дворе одного из домов села. Мужчина начал оказывать знаки внимания женщине, что вызвало ревность ее бывшего сожителя и последующую ссору.

Во время конфликта подсудимый взял ведро с бензином, вылил его на спину женщины, поджег и скрылся с места преступления. Женщина сама потушила огонь. С ожогами до 35 процентов поверхности тела она обратилась в местную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее суд в Красноярском крае приговорил к 10,5 года колонии особого режима 33-летнего местного жителя, который поджег дом бывшей.