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13:24, 21 декабря 2023Силовые структуры

Российский пастух заколол коллегу в животноводческом хозяйстве

В Волгоградской области задержали пастуха, заколовшего коллегу

Фото: СК РФ / РИА Новости

В Волгоградской области задержали пастуха, заколовшего коллегу. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 19 декабря 59-летний мужчина, работавший пастухом, после смены распивал алкоголь с 39-летним коллегой. В какой-то момент у мужчин возник спор, который затем перерос в конфликт. В результате старший пастух схватил нож и нанес колотый удар в шею противнику, от которого тот скончался на месте.

Убедившись, что оппонент не подает признаков жизни, обвиняемый переместил его на территорию животноводческого хозяйства, а затем замыл следы крови в доме. Орудие преступления он выбросил в дровяную печь.

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      Владимир Седов
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