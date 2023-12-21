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14:30, 21 декабря 2023Россия

Российский ребенок-инвалид попал в реанимацию после детского утренника

В Тобольске ребенок попал в реанимацию после падения сквозь потолок на утреннике

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Тобольске ребенок-инвалид попал в реанимацию после падения сквозь потолок на детском утреннике. Об этом сообщает портал URA.RU.

Как сообщает издание, во время детского праздника, организованного для детей-инвалидов, мальчик остался без контроля матери, покинул зал, где проходил утренник, забрался на верхний технический этаж и неудачно наступил на плитку, после чего провалился сквозь потолок основного зала.

Информацию о случившемся изданию подтвердили в департаменте культуры и туризма мэрии Тобольска. Там сообщили, что ребенок получил травмы в четверг, 21 декабря.

По данным портала, врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, мальчик находится в реанимации. В доме культуры, где проходил праздник, уже работают следователи, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии на открытии городской елки лошадь травмировала женщину и ребенка.

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      Марк Леонов
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