Российский ребенок-инвалид попал в реанимацию после детского утренника

В Тобольске ребенок попал в реанимацию после падения сквозь потолок на утреннике

В Тобольске ребенок-инвалид попал в реанимацию после падения сквозь потолок на детском утреннике. Об этом сообщает портал URA.RU.

Как сообщает издание, во время детского праздника, организованного для детей-инвалидов, мальчик остался без контроля матери, покинул зал, где проходил утренник, забрался на верхний технический этаж и неудачно наступил на плитку, после чего провалился сквозь потолок основного зала.

Информацию о случившемся изданию подтвердили в департаменте культуры и туризма мэрии Тобольска. Там сообщили, что ребенок получил травмы в четверг, 21 декабря.

По данным портала, врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, мальчик находится в реанимации. В доме культуры, где проходил праздник, уже работают следователи, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии на открытии городской елки лошадь травмировала женщину и ребенка.