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11:57, 21 декабря 2023Россия

Восьмилетняя девочка и женщина пострадали на открытии елки в российском регионе

В Башкирии лошадь травмировала женщину и ребенка на открытии елки

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Белорецком районе Башкирии на открытии городской елки лошадь травмировала женщину и ребенка. Об этом пишет «Башинформ».

По информации издания, вечером 20 декабря во время представления на главной площади Белорецка запряженная в сани лошадь катала людей. Когда начался фейерверк, животное испугалось и побежало в сторону горожан. В результате пострадали 67-летняя россиянка и восьмилетняя девочка. Пенсионерку доставили в травматологию с закрытым переломом шейки бедра слева. У девочки диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, ее отправили на лечение домой.

В пресс-службе администрации Белорецкого района заявили, что хозяин животного не снимает с себя ответственности и уже посетил в больнице пенсионерку, оплатив ей услуги сиделки. Помимо этого, он предложил оказать любую помощь родителям девочки.

В свою очередь, МВД Башкирии начало проверку, пишет портал. Назначена судебная экспертиза.

Ранее в Москве 11-летняя девочка сломала четыре позвонка во время урока по конному спорту. Во время занятий животное пустилось галопом через весь манеж, и школьница вылетела из седла на одном из поворотов. В этот момент тренер сидела на трибуне вместо того, чтобы помочь ученице.

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      Константин Лысяков
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