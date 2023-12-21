Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак объяснила последние изменения во внешности словами «немножко разжирела». Соответствующее видео она разместила в своем Telegram-канале.

Сначала звезда опубликовала вопрос одной из подписчиц, которая поинтересовалась, почему Собчак поправилась, если всегда выступает за худобу.

«Ребят, я сама переживаю. Я по-прежнему ненавижу быть толстой. И мне не то чтобы очень нравится. Но как-то, ребят, бывают такие периоды. Но я похудею, я вам обещаю», — заявила она.

При этом Собчак призналась, что набрала лишние килограммы из-за проблем со здоровьем. «Ничего такого критического, не то, чтобы какие-то глобальные проблемы. Ну немножко набрала, сейчас будем скидывать. Мы разжирели немножко, не без этого, как говорится», — иронично высказалась звезда.

Ранее в декабре в разговоре с блогершей Кариной Нигай Собчак призналась, что комплексует из-за нынешней фигуры. Она не раскрыла подробности своего диагноза, который повлиял на текущий внешний вид.