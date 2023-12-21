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13:03, 21 декабря 2023Мир

Стало известно об отношении палестинцев к атакам ХАМАС на Израиль

WSJ: более 70 процентов палестинцев одобряют атаку ХАМАС на Израиль 7 октября
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Более 70 процентов палестинцев, проживающих в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан одобряют атаку исламской радикальной группировки ХАМАС на приграничные территории Израиля 7 октября. О результатах опроса сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В опросе, проведенном в начале декабря, приняли участие 750 взрослых на Западном берегу и 481 в самом секторе Газа. Данные показали, что 72 процента респондентов «считают нападение правильным», а 22 процента высказались против этого утверждения.

Также опрос показал, что, несмотря на боевые действия Армии Израиля и ХАМАС, поддержка движения со стороны палестинцев демонстрирует рост: в секторе Газа ее поддерживают до 42 процентов, а на Западном берегу — до 44 процентов опрошенных.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. В ответ израильские власти за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа для дальнейшего проведения масштабной операции по зачистке сектора Газа от боевиков ХАМАС.

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      Виктория Кондратьева
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