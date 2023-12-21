Угрозу расширения конфликта на Ближнем Востоке назвали реальной

Посол Палестины в Вене: конфликт может охватить и другие страны Ближнего Востока

Палестино-израильский конфликт может привести к росту эскалации на всем Ближнем Востоке, считает посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, это не исключено», — ответил дипломат на вопрос, видит ли он риск расширения израильско-палестинского конфликта на другие страны Ближнего Востока.

По его мнению, эскалация реальна из-за напряженности на границе Израиля с Ливаном и атак хуситов на корабли в Красном море. «Это говорит о том, что у этого конфликта есть потенциал стать причиной разжигания огня в регионе», — сказал Салах Абдель Шафи.