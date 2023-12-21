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19:12, 21 декабря 2023Бывший СССР

Украинского католического священника осудили из-за девочки

«Страна.ua»: священника с Украины осудили за незаконное лишение девочки свободы

Фото: Unsplash

Суд в Волынской области вынес обвинительный приговор в отношении украинского католического священника по делу о незаконном лишении свободы малолетней, которая ела черешню на территории храма. Об этом со ссылкой на судебную документацию сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Неназванный иерей был признан виновным в нарушении части 2 статьи 146 Уголовного кодекса (УК) Украины (незаконное лишение свободы малолетней).

С учетом деятельного раскаяния и компенсации морального вреда потерпевшей, суд смягчил приговор и назначил мужчине год испытательного срока в качестве наказания. Также его обязали выплатить около семи тысяч гривен (около 17 тысяч рублей) в счет проведенной экспертизы.

Сам инцидент случился в июне в городе Ковель на территории костела Святой Анны римско-католической церкви, когда священник заметил девочку, поедавшую черешню из садов на прихрамовой территории. Настоятель схватил несовершеннолетнюю, уволок в гаражное помещение, примотал скотчем к трубе и стал угрожать винтовкой. Спустя 15 минут священнослужитель опомнился и отпустил малолетнюю.

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      Глеб Палехов
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