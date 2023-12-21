В США заявили о тупике в переговорах по прекращению огня в секторе Газа

NYT: переговоры по резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе зашли в тупик

Переговоры по резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о прекращении огня в секторе Газа зашли в тупик из-за споров по поводу инспекций поступающей в анклав гуманитарной помощи. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников и дипломатов.

По данным газеты, в СБ ООН вели напряженные переговоры на тему резолюции, которая призывает к длительным паузам в боевых действиях и позволит увеличить объемы гумпомощи в сектор Газа по суше, воздуху и морю.

Некоторые дипломаты заявили, что США обеспокоены частью резолюции, подразумевающей создание системы мониторинга ООН для проверки поставок помощи в Газу, за которую выступили ОАЭ и Египет. Израиль призвал США отказаться от этой системы, поскольку она лишит страну участия в проверке грузов, ввозимых в анклав.

Отмечается, что без сотрудничества с Израилем любую резолюцию будет трудно привести в исполнение, поскольку Вашингтон не одобрит меру, которая исключит Израиль из процесса инспекций.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает возможного препятствия со стороны США принятию резолюции на заседании СБ ООН по сектору Газа в пользу соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников.