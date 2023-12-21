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12:20, 21 декабря 2023Бывший СССР

В Евросоюзе отменили санкции против Януковича

Суд Евросоюза отменил санкции против Януковича и его сына

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Суд общей юрисдикции Евросоюза (ЕС) отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщает Euronews.

По данным суда, Совет ЕС ошибся с добавлением Януковичей в санкционный перечень в 2021 году, поскольку на тот момент не было подтверждений, что приговор украинского суда о государственной измене был справедливым.

Адвокаты бывшего президента отстаивали позицию, что приговор был несправедливым и политически мотивированным, и обвиненный политик не имел возможности обжаловать коррупционное подозрение.

«Суд общей юрисдикции Евросоюза отменил решение о включении обоих Януковичей в европейский санкционный перечень и приказал Совету ЕС оплатить юридические расходы», — говорится в сообщении.

Ранее в киевской мэрии возложили вину за подтопление участка метро на Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова. Поводом для обвинения стал факт, что последний раз станции метрополитена открывали во время их управления государством.

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      Алевтина Запольская
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