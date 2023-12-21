В Генштабе оценили разведывательную работу дронов

Глава Генштаба Герасимов: БПЛА ведут круглосуточную разведку группировок ВСУ

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ведут круглосуточную разведку группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всю их глубину построения. Об этом начальник Генштаба ВС России, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил на брифинге для иностранных военных атташе, передает РИА Новости.

Он отметил, что с помощью дронов также обеспечивается выдача координат целей в виде вооружения, военной инфраструктуры и техники и контроль их поражения.

Ранее сообщалось, что во время брифинга Герасимов заявил, что с начала специальной военной операции российские военные уничтожили с помощью оружия большой дальности порядка 1,5 тысячи важных военных объектов ВСУ, среди которых пункты управления группировок украинской армии и оборонные предприятия.