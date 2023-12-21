В России оценили долю не соответствующих должностям работников

О несоответствии части сотрудников их должностям заявили 60 % работодателей в РФ

Суммарно в 60 процентах организаций часть сотрудников по разным причинам не соответствует занимаемым ими должностям, следует из результатов исследования «Работы.ру», с которыми ознакомилась «Лента.ру». Отмечается, что специалисты опросили 450 представителей российского бизнеса, работающих во всех округах страны.

Согласно итогам опроса, 30 процентов работодателей уверены, что некоторые работники обладают неактуальными для своих позиций навыками, еще 17 процентов считают, что в их организации есть люди, которые переросли занимаемую должность, а 13 процентов наоборот видят тех, кто занял то или иное место «авансом» и проявит себя в будущем.

Что касается приема на работу сотрудников с недостающими навыками, то представители 83 процентов компаний считают допустимым нанимать таких специалистов, в том числе по причине наличия возможности обучить сотрудника под собственные требования (78 процентов), а также из-за того, что он в будущем будет лояльнее компании (34 процента).

В то же время, описывая конкретные параметры трудоустройства, 52 процента представителей компаний сочли, что нанимать таких людей можно только при условии выполнения поставленных задач и планов в установленный срок, 46 процентов респондентов указали на обязательное обучение и успешное прохождение тестов, а 39 процентов работодателей выказали готовность принять такого сотрудника, но на менее высокую зарплату.

Ранее стало известно, что за последний год суммарное число новых вакансий в сфере IT на российском рынке труда выросло на 34 процента. За это время компании стали чаще предлагать работу сотрудникам без опыта и стажировку студентам.