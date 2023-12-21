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10:27, 21 декабря 2023Россия

В российском городе сгорела мечеть

В Пермском крае сгорела мечеть

Фото: Страница «МЧС России по Пермскому краю» во «ВКонтакте»

В городе Добрянке Пермского края сгорела мечеть. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России во «ВКонтакте».

Сообщение о пожаре поступило в 6:34 мск. Огнем было охвачено 100 квадратных метров.

Пожар в российском городе был потушен через полчаса, в его ликвидации были задействованы 17 человек и 5 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.

По информации издания «В курсе.ру», летом рядом со зданием мечети заложили фундамент нового строения. Новая мечеть из кирпича будет иметь минарет. Решение о строительстве было принято из-за невозможности старого здания вместить всех верующих, отмечает издание.

Ранее в Башкирии сняли на видео пожар, уничтоживший церковь XIX века. Причиной возгорания стала молния, ударившая в купол.

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      Алан Босиков
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