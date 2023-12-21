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13:43, 21 декабря 2023Ценности

В сети появились снимки 51-летней Гвинет Пэлтроу без фотошопа

Фото: Dominic Lipinski / Getty Images

Папарацци запечатлели американскую актрису и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу на пляже в Мексике. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Page Six.

Журналисты разместили в сети фото снимки 51-летней знаменитости, на которых она предстала без макияжа. На кадрах видно, что на ней бикини розового цвета, оформленное тонкими завязками. Кроме того, можно заметить, что сами снимки не обработаны инструментами фотошопа.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу естественного внешнего вида звезды «Железного человека», о чем написали в комментариях под материалом. «Выглядит она великолепно, особенно для своего возраста, и лучше некоторых 18-летних», «Пресс? Я вижу только выпирающий живот», «Ее так называемый пресс больше похож на раздутый живот», «Она, конечно, выглядит хорошо, но для ее возраста это просто нормальный живот. Не пресс», «Очень худая женщина с дряблой кожей», — высказывались они.

В ноябре Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей красоты. По словам знаменитости, она регулярно пьет по утрам лимонную воду или воду с хлорофиллом. Актриса также призналась, что любит принимать целебные звуковые ванны.

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      Мария Винар
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