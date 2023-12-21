В Узбекистане вызвали посла России за высказывания Прилепина о республике. Что сказал писатель?

МИД Узбекистана вызвал посла РФ из-за слов Прилепина о присоединении

Министерство иностранных дел (МИД) Узбекистана вызвало посла России в стране Олега Мальгинова за высказывания сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и писателя Захара Прилепина.

«21 декабря 2023 года в МИД Республики Узбекистан приглашен чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Олег Мальгинов», — говорится в сообщении на сайте МИД.

В МИД Узбекистана выразили «глубокую озабоченность» словами писателя

По данным МИД, Прилепин заявил, что к территории России нужно присоединить территории бывшего СССР и привел в качестве примера Узбекистан.

Заявлено, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией МИД Узбекистана

Там также отметили, что слова писателя были восприняты «с чувством глубокой озабоченности». Мальгинов, в свою очередь, подчеркнул, что «в его стране никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан».

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В МИД России назвали высказывания Прилепина его личным мнением

Высказывания Захара Прилепина о трудовой миграции в России и связанном с ней присоединении территории Узбекистана к стране являются его личным мнением, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Совершенно очевидно, что высказывания Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат обратила внимание, что отношения России и Узбекистана находятся на подъеме, о чем свидетельствует и недавняя встреча президента республики Шавката Мирзиеева с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой царила «теплая атмосфера».

МИД Узбекистана Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Что касается миграционной темы, то, отметила Захарова, привлечение трудовых ресурсов из дружественных стран отвечает интересам России. При этом продолжается работа над комплексом нормативных и организационных мер, чтобы придать миграционному сотрудничеству «более упорядоченный и взаимовыгодный характер».

В партии считают, что Прилепина неправильно поняли

В пресс-службе фракции сообщили, что председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов не слышал о заявлении Прилепина.

«Сергей Миронов не знает ничего о такой позиции», — говорится в сообщении пресс-службы. Там также отметили, что скорее всего речь идет «о какой-то неправильной интерпретации».

