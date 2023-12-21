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09:25, 21 декабря 2023Силовые структуры

Планировавший забросать военкомат россиянин сел в тюрьму

Поджигатель военкомата Новоуральска получил 18 лет колонии

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Новоуральска Николая Юрьева, планировавшего забросать военкомат коктейлями Молотова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката осужденного Александра Козлова.

Мужчину признали виновным в содействии террористической деятельности, подготовке к теракту и в обучении терроризму. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а затем — в колонии строгого режима. Адвокат намерен обжаловать приговор.

По версии следствия, Юрьев, являющийся сторонником запрещенного в России экстремистского сообщества «Граждане СССР», намеревался бросить в окно военкомата в Новоуральске — закрытый город в Свердловской области коктейль Молотова, свергнуть конституционный строй и захватить власть в нескольких уральских городах.

Его задержали 5 февраля. Он обвинил в подстрекательстве трех военнослужащих, которые были с ним на собрании сообщества «Граждан СССР» и призывали «дать им приказ».

12 декабря сообщалось, что мошенники украли 29 миллионов рублей у женщины, бросившей коктейль Молотова в подольский военкомат в середине ноября. В течение полутора месяцев она отправляла им денежные средства, затем взяла два кредита под залог своих квартир. После этого злоумышленники убедили ее сделать коктейль Молотова и бросить его в здание подольского военкомата. Сейчас она находится под домашним арестом по делу о попытке теракта, по ее заявлению возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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      Любовь Ширижик
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