Врач назвала полезные для женской груди продукты

Регулярное употребление капусты снижает риск развития рака молочной железы, полагает врач-хирург Нина Зубова. Другие полезные для здоровья груди продукты она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Зубова рассказала, что белокочанная, цветная, брюссельская, китайская капуста и брокколи помогают снизить в организме уровень женского полового гормона эстрогена, который является одним из факторов развития рака. Такую же пользу, по словам врача, приносят оливковое масло, пшеничные отруби, шпинат и грецкие орехи.

Чтобы дольше сохранить красоту бюста, Зубова посоветовала добавить в рацион куриный белок. Она объяснила, что в нем содержится глицин и пролин, которые являются составляющими коллагена — белка необходимого для молодости и упругости кожи. Врач отметила, что на синтез коллагена также положительно влияет витамин С, которым богаты клюква, цитрусовые, шиповник, черная смородина.

Зубова добавила, что капуста и любые другие продукты, вопреки распространенному мифу, не могут увеличить размер молочных желез. Также, по ее мнению, бесполезно пытаться изменить форму груди с помощью физических упражнений. «Молочная железа на 95–97 процентов состоит из жировой ткани, мышц в ней нет, поэтому накачать ее невозможно», — заверила врач. Она указала, что естественным путем молочные железы увеличиваются во время менструации, при беременности и при наборе веса — примерно 20 граммов на каждый килограмм.

Ранее хирург-онколог, химиотерапевт Антон Елкин рассказал, какие обследования помогут на ранней стадии обнаружить рак. Он посоветовал делать рентгенографию органов грудной клетки, УЗИ брюшной полости и органов малого таза.