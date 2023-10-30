Онколог перечислил помогающие обнаружить рак на ранней стадии исследования

Хирург Елкин: для профилактики рака стоит делать УЗИ брюшной полости

Для профилактики раковых заболеваний родственникам онкологических больных нужно регулярно делать несколько исследований, рассказал хирург-онколог, химиотерапевт Антон Елкин. Помогающие обнаружить рак анализы он перечислил в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам врача, подавляющее большинство родственников онкобольных не имеют генетической предрасположенности к раку, но им нужен регулярный скрининг для диагностики онкозаболеваний на ранней стадии — это может спасти жизнь. Он заявил, что таким людям стоит делать рентгенографию органов грудной клетки, УЗИ брюшной полости и органов малого таза специальными датчиками, колоноскопию с интервалом в соответствии с возрастом и имеющимися заболеваниями кишечника.

Также врач рекомендовал пройти гастроскопию и сдать анализы на хеликобактер. «Женщинам — проводить УЗИ молочных желез или маммографию каждые два года, а также осмотр гинеколога с применением кольпоскопии и взятием пап-теста ежегодно. Мужчинам же следует ежегодно определять уровень ПСА с урологическим осмотром», — объяснил Елкин.

Ранее онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов назвал первые шаги пациента после обнаружения рака. По словам Иванова, сначала необходимо посетить терапевта, который выдаст направление к онкологу.