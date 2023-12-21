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10:32, 21 декабря 2023Забота о себе

Женщина испытала редкий и пугающий симптом и лишилась части матки

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

43-летняя жительница Мексики лишилась слизистой оболочки матки, испытав редкий и пугающий симптом болезненной менструации. Этот медицинский случай опубликован в журнале American Journal of Case Reports.

Женщина обратилась за неотложной помощью, так как испытывала сильную боль внизу живота во время менструации. При осмотре врачи заметили кровотечение, которое было обильнее нормы, а также частицы тканей. Полностью удалив их, они пришли к выводу, что слизистая оболочка, которая выстилает внутренние стенки матки, полностью отделилась и вышла наружу.

Издание отмечает, что обычно стенки матки утолщаются во время овуляции, чтобы задерживать сперматозоиды. Если оплодотворения не происходит и беременность не наступает, лишние ткани отделяются от органа и выходят из организма вместе с менструацией. Однако в редких случаях отторгаются не отдельные участки тканей, а вся слизистая оболочка матки. Врачи не смогли назвать точную причину этого симптома, но предположили, что его возникновение связано с приемом противозачаточных средств или внематочной беременностью.

Отмечается, что после осмотра пациентку выписали, ее жизни ничего не угрожает.

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Ранее сообщалось, что женщина полтора года жаловалась врачам на непреходящий насморк. Оказалось, что этот и другие странные симптомы спровоцировал рак, из-за которого пациентке пришлось ампутировать нос.

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      Екатерина Улитина
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