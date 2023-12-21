Женщина испытала редкий и пугающий симптом и лишилась части матки

43-летняя жительница Мексики лишилась слизистой оболочки матки, испытав редкий и пугающий симптом болезненной менструации. Этот медицинский случай опубликован в журнале American Journal of Case Reports.

Женщина обратилась за неотложной помощью, так как испытывала сильную боль внизу живота во время менструации. При осмотре врачи заметили кровотечение, которое было обильнее нормы, а также частицы тканей. Полностью удалив их, они пришли к выводу, что слизистая оболочка, которая выстилает внутренние стенки матки, полностью отделилась и вышла наружу.

Издание отмечает, что обычно стенки матки утолщаются во время овуляции, чтобы задерживать сперматозоиды. Если оплодотворения не происходит и беременность не наступает, лишние ткани отделяются от органа и выходят из организма вместе с менструацией. Однако в редких случаях отторгаются не отдельные участки тканей, а вся слизистая оболочка матки. Врачи не смогли назвать точную причину этого симптома, но предположили, что его возникновение связано с приемом противозачаточных средств или внематочной беременностью.

Отмечается, что после осмотра пациентку выписали, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что женщина полтора года жаловалась врачам на непреходящий насморк. Оказалось, что этот и другие странные симптомы спровоцировал рак, из-за которого пациентке пришлось ампутировать нос.