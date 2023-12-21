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19:38, 21 декабря 2023Путешествия

Женщина спрятала под париком кокаин на 100 тысяч рублей и попалась в аэропорту

Daily Mail: пассажирка спрятала кокаин в парике и попала на видео в аэропорту

Пассажирка самолета попыталась сесть на рейс, спрятав в парике кокаин на 100 тысяч рублей, и попалась сотрудникам аэропорта. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что женщина прилетела из Энтеббе, Уганда, в индийский город Мумбаи. Местные работники службы безопасности получили наводку, после чего задержали контрабандистку и досмотрели ее вещи. На видео, снятом сотрудниками воздушной гавани, показано, как они разрезают парик путешественницы, в котором хранится 890 граммов кокаина.

В настоящее время женщина задержана, ведется расследование.

Ранее пассажир попытался пронести в самолет пули, спрятанные в детском подгузнике, и попался в аэропорту Нью-Йорка. Уточняется, что мужчина, собиравшийся лететь в Чикаго, проходил досмотр на входе в авиагавань. В это время сканером было обнаружено что-то странное в его багаже.

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      Зарина Дзагоева
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