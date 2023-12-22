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17:33, 22 декабря 2023Путешествия

Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе

Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе после частичных ограничений

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Московский аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе после принятых днем в пятницу, 22 декабря, частичных ограничений. Об этом РИА Новости заявили представители столичной авиагавани.

«Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию», — рассказали собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово ввели частичные ограничения на вылет. При этом прилет воздушных судов осуществлялся в штатном режиме.

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