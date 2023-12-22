В аэропорту Домодедово ввели ограничения на вылет

РИА Новости: в аэропорту Домодедово ввели частичные ограничения на вылет

В московском аэропорту Домодедово ввели частичные ограничения на вылет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что при этом прилет воздушных судов осуществляется в штатном режиме. Кроме того, представители аэропорта подчеркнули, что введенные ограничения не повлияли на расписание рейсов.

Ранее 22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что в подмосковном Подольске отразили атаку беспилотников. По словам столичного градоначальника, БПЛА летел в сторону Москвы.