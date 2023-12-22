Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:37, 22 декабря 2023Путешествия

В аэропорту Домодедово ввели ограничения на вылет

РИА Новости: в аэропорту Домодедово ввели частичные ограничения на вылет

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

В московском аэропорту Домодедово ввели частичные ограничения на вылет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что при этом прилет воздушных судов осуществляется в штатном режиме. Кроме того, представители аэропорта подчеркнули, что введенные ограничения не повлияли на расписание рейсов.

Ранее 22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что в подмосковном Подольске отразили атаку беспилотников. По словам столичного градоначальника, БПЛА летел в сторону Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украину подозревают в теракте против российских летчиков. Их хотели отравить тортом и коньяком

      В России объяснили опасения ряда стран ЕС из-за возможного конфликта с Москвой

      57-летняя ведущая Екатерина Андреева показала пресс на новом видео

      Власти прокомментировали сообщения о росте цен в России

      Полиция проверит информацию о смерти участницы шоу «Пацанки»

      Стало известно о доказательствах коррупции канцлера ФРГ Шольца

      Песня Моисеева «Голубая луна» пропала с музыкальных платформ

      Раскрыты главные полезные свойства русской бани

      Обязанных явиться в военкомат россиян не допустят к экзамену на права

      На Украине назвали причины неэффективности Bayraktar

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости