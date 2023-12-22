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14:16, 22 декабря 2023Бывший СССР

Армения призвала ОДКБ потребовать вывода войск Азербайджана с ее территории

Симонян: Ереван изменит отношение к ОДКБ после требования к Баку вывести войска

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Армения изменит свое отношение к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) только после того, как объединение признает присутствие азербайджанских войск на территории страны и потребует от Баку их вывода. Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян, его слова передает РИА Новости.

«Ереван изменит отношение к Организации Договора о коллективной безопасности, если ОДКБ заявит, что азербайджанские вооруженные силы находятся на суверенной территории Армении, и потребует вывода этих войск», — сообщил он.

По словам Симоняна, пока такого заявления не прозвучало, можно утверждать, что «ОДКБ не работает».

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По мнению Еревана, под контролем азербайджанских сил находятся около 200 квадратных километров в Сюникской, Гегаркуникской и Тавушской областях Армении, об этом в ноябре заявлял министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. Он утверждает, что эти территории перешли под контроль Баку с 1990-х годов, а также во время конфликтов между странами в мае 2021 года и сентябре 2022 года.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по Карабаху. Он напомнил, что российский миротворческий контингент был призван на территорию Карабаха для защиты армянского населения, и призвал посмотреть на его нынешнее положение.

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      Александр Курбатов
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