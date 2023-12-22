Байден рассказал о поездке на Porsche на скорости под 300 километров в час

Байден сообщил, что разогнался до 275 километров в час на Porsche

Президент США Джо Байден признался, что однажды разогнался до 275 километров в час на своем Porsche. Об этом он рассказал в интервью для подкаста комика Конана О'Брайена.

Поездка проходила на частном полигоне Секретной службы. «У меня Porsche разгонялся до 171 мили в час», — поделился американский лидер. При этом он не уточнил модель машины и когда именно состоялась поездка.

Кроме того, Байден владеет кабриолетом C2 Corvette 1967 года выпуска. По его словам, на данном автомобиле он разгонялся до 212 километров в час. Президент США также отметил, что хотел бы прокатиться на новом электрическом Corvette, способном разогнаться до 100 километров в час меньше чем за 2,9 секунды.

Ранее в США водитель автомобиля врезался в машину рядом с автоколонной Джо Байдена. Инцидент произошел в штате Дэлавер, где американский президент вместе со своей супругой Джилл проводил выходные. Политик не пострадал.