Двое россиян забили знакомого и получили длительные сроки

В Новосибирске мужчины, забившие до смерти знакомого, получили до 15 лет колонии

Новосибирский областной суд приговорил двух местных жителей Алексея Анистратова и Николая Горбачева к длительным срокам за расправу над знакомым — они получили 14 и 15 лет колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в судах общей юрисдикции области.

Установлено, что с 10 по 12 января фигуранты и потерпевший устроили в одном из домов Кировского района города затяжное застолье. Во время него мужчины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, поссорились, что в результате переросло в драку. Обвиняемые нанесли мужчине множество ударов по туловищу и голове. Потерпевший не выжил.

Чтобы скрыть преступление, фигуранты вывезли тело на машине к месту слияния рек Тула и Обь и погрузили его в воду под лед.

Суд также взыскал с осужденных по 900 тысяч рублей в пользу родственников потерпевшего.