Хоккеист из США рассказал о реакции американцев на его игру в России

Американский хоккеист «Авангарда» Буше заявил, что семья поддержала его переезд

Американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше рассказал о реакции соотечественников на его игру в России. Его слова приводит «Чемпионат».

Хоккеист заявил, что его семья и друзья полностью поддержали его выбор. Он добавил, что американцы не интересуются сегодняшней политической обстановкой в России.

Буше известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, который выиграл Кубок Гагарина. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), помимо омского клуба, он также выступал за ярославский «Локомотив».

В декабре 2021 года в ходе судебного заседания Буше признался, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд в США пошел навстречу спортсмену, разрешив ему подать заявление о меньшем обвинении. В итоге спортсмена приговорили к одному году тюрьмы условно в США.