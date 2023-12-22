Испания наложила вето на участие ЕС в операции США в Красном море

El Confidencial: Испания заблокировала участие ЕС в операции США в Красном море

Испания наложила вето на принятое в рамках заседания рабочей группы советников Евросоюза (ЕС) по международным отношениям решение об участии стран ЕС в операции США для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море. Об этом сообщила газета El Confidencial.

Как уточняет издание, испанское правительство изначально выступало за вовлечение всего сообщества в миссию. Отмечается, что на экстренном заседании 20 декабря комитет ЕС по политике и безопасности единогласно одобрил расширения операции Atalanta.

Однако через 24 часа Мадрид изменил свою позицию и заблокировал участие организации в инициативе без объяснения причины.

За последние несколько недель США развернули в Красном море самое большое количество огневой мощи по сравнению с предыдущими десятилетиями. Сообщается, что американская сторона рассматривает ежедневные атаки хуситов в данном регионе как попытку спровоцировать военную реакцию с их стороны.

