Канье Уэст решил построить город

Рэпер Канье Уэст захотел построить собственный город в два раза больше Нью-Йорка

Американский рэпер Канье Уэст решил построить собственный город. Об этом сообщает New York Post.

Артист не указал, в какой стране собирается реализовать проект. Отмечается, что он носит название DROAM и находится на стадии разработки.

Площадь города должна составить 100 тысяч акров (более 404 тысяч квадратных километров), то есть оказаться в два раза больше Нью-Йорка. В настоящее время исполнитель ищет инженеров, подрядчиков и архитекторов, которые могли бы присоединиться к проекту.

На опубликованных изданием фотография видна пустыня с невысокими скалистыми горами. На песке расположены навесные тенты, которые сливаются с окружающим ландшафтом. На другой фотографии — находящаяся рядом с горными возвышениями терраса кафе, с полом в бело-песочном мраморе. На полу расположены светильники. Навес и здание выполнены в песочных тонах.

Ранее стало известно, что в футуристическом экогороде Неом в Саудовской Аравии захотели построить несколько трех отелей премиум-класса. Они будут расположены в новом регионе Лейджа. Предполагается, что стена одной из гостиниц будет выполнена из материала, который делает ее «прозрачной».