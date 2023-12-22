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15:05, 22 декабря 2023Среда обитания

Канье Уэст решил построить город

Рэпер Канье Уэст захотел построить собственный город в два раза больше Нью-Йорка

Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст решил построить собственный город. Об этом сообщает New York Post.

Артист не указал, в какой стране собирается реализовать проект. Отмечается, что он носит название DROAM и находится на стадии разработки.

Площадь города должна составить 100 тысяч акров (более 404 тысяч квадратных километров), то есть оказаться в два раза больше Нью-Йорка. В настоящее время исполнитель ищет инженеров, подрядчиков и архитекторов, которые могли бы присоединиться к проекту.

На опубликованных изданием фотография видна пустыня с невысокими скалистыми горами. На песке расположены навесные тенты, которые сливаются с окружающим ландшафтом. На другой фотографии — находящаяся рядом с горными возвышениями терраса кафе, с полом в бело-песочном мраморе. На полу расположены светильники. Навес и здание выполнены в песочных тонах.

Ранее стало известно, что в футуристическом экогороде Неом в Саудовской Аравии захотели построить несколько трех отелей премиум-класса. Они будут расположены в новом регионе Лейджа. Предполагается, что стена одной из гостиниц будет выполнена из материала, который делает ее «прозрачной».

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      Мария Черкасова
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